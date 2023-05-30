В ЗАГСе Ленобласти назвали самые необычные имена новорожденных

В Петербурге и Ленобласти только за прошлую неделю на свет появились 227 детей. Среди них также есть четыре двойни. Такие данные приводят в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

Известно, что за минувшую неделю в регионе на свет появились 118 мальчиков, а девочек немножко меньше – 109. Интересно, что чаще всего мамами в Ленобласти становились женщины которым 30 – 34 года.

А что касается выбранных имён, то самыми популярными оказались Максим, Артём, Василиса, Ксения. Напротив, крайне редкими оказались Океана, Мирсея и Зулола.

В общем и целом, тренд на необычные имена есть не только в Санкт-Петербурге. Он в целом распространён как в нашей стране, так и за её пределами. Какой-либо статистики о том, какие именно были наиболее популярными за последний период времени, в ЗАГС не приводят.