Суд Петербурга вынес приговор против сотрудника Балтийской таможни

В Санкт-Петербурге в Петродворцовом районном суде рассмотрели дело против главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК таможенного поста Бронка Балтийской таможни. Мужчину признали виновным в получении взятки и служебном подлоге.

В ходе разбирательства выяснилось, что он получил 700 Евро от гражданина, который решил ввести в Россию седельный тягач из Нидерландов с подложными номерами. Сделку успешно провернули.

Позднее сотрудник таможни и дальше «сотрудничал» с тем же мужчиной и подделывал результаты проверок. В общей сложности в пересчете на рубли петербуржец получил от земляка больше 300 тысяч. Также оказался ущерб федеральному бюджету за счет неуплаты таможенных платежей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Специалист свою вину не признал, но суд все же вынес ему обвинительный приговор. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также злоумышленник не сможет пять лет занимать определенные должности.