В Петербурге потратят 83 миллиона на систему оповещения граждан

В Санкт-Петербурге потратят 83 млн рублей на оповещения граждан об опасности. В северной столице жителей будут предупреждать об опасности с помощью нового оборудования, которое планируется закупить в ближайшее время. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

Известно, что соответствующий аукцион запустили городские власти. Компания должна принимать, обрабатывать и передавать сообщения через систему оповещения граждан. При этом оповещения должны приходить в мирное и военное время. Цена вопроса– чуть более 83 000 000 руб., отметим, что это максимальная цена контракта.

Если организация согласится, то возмещать расходы напротяжении 2023-2025-х годов ей будут местные власти. Помимо этого, в документации прописан даже график, по которому будут оказываться услуги населению. Непрерывно, круглосуточно, семь дней в неделю.