В Петербурге разобрались с хищением денег у пенсионеров

В Санкт-Петербурге в суд направили дело о хищении денежных средств у пенсионеров. Сумма ущерба пяти горожанам в возрасте 71 до 83 лет составила больше трех миллионов рублей.

В ходе проверок удалось установить, что обвиняемый в сговоре обманывал пенсионеров, сообщая им о том, что их близкие люди оказались участниками ДТП. Чтобы спасти родственников от ответственности, петербуржцы в возрасте отдавали все сбережения незнакомцам.

Мужчина представлялся водителем от сотрудников правоохранительных органов, чтобы ему охотнее доверяли. Такие махинации он проводил в ноябре 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В скором времени дело рассмотрят в суде. Пока неизвестно, какой именно приговор ждет обвиняемого.

Также прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании моральной компенсации петербуржцам, которые пострадали от рук аферистов.