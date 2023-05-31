Работы в парке Монрепо завершены

В Выборге подошла к завершению реставрация парка Монрепо. Об этом в своем телеграмм-канале написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он заявил, что завершены работы начиная от герба баронов на чугунной калитке и заканчивая собственным энергоснабжением.

Помимо этого, он напомнил, что в Ленобласти вырастили слишком много лип, далеко не все они пригодились в парке. Именно поэтому было принято решение озеленить областную столицу — Санкт-Петербург. В честь юбилея —320-летия — Ленобласть подарила Петербургу 50 лип.

Городские власти пока не раскрывали планов, куда высадят эти 50 лип. Однако это, безусловно, хороший подарок к такому празднику. Как минимум, это просто банально красиво. В более глобальном смысле — польза с точки зрения экологии. Нельзя не отметить и то, что такая зелень совсем не огорчит петербуржцев-аллергиков.

общество


 

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