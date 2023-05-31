В Петербурге женщина скончалась после падения на эскалаторе в метро

Ещё 20 апреля на эскалаторе на станции «Проспект Просвещения» в Санкт-Петербурге упала женщина. Теперь стало известно о том, что она скончалась. Об этом пишет издание « Невские Новости».

Ранее медицинские работники диагностировали у женщины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Кроме этого, у женщины сформировался контузионно-геморрагический очаг, а также произошло кровоизлияние. Помимо этого были зафиксированы и переломы черепа.

В общем и целом, женщина находилась в реанимации больше месяца. Однако теперь стало известно, что в ночь на 31 мая у женщины – 87-летней горожанки – остановилось сердце.

Каких-либо подробностей о самом происшествии на данный момент не приводится. Также как и нет информации о том, запланирована ли какая-то компенсация за моральный вред родственникам женщины.