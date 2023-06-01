Проездные для льготников сделали виртуальными

В четверг, 1 июня, в России запустили масштабный эксперимент. Теперь для льготных категорий граждан будут введены виртуальные социальные карты.

Платить за проезд можно будет с помощью смартфона, в котором уже будет вся необходимая информация о льготном проездном. Соответствующее постановление уже подписал председатель правительства ФР Михаил Мишустин.

Как сообщает NWPress, пока эксперимент проводится только на добровольной основе. Присоединиться к нововведению могут регионы, которые посчитают такое предложение интересным. «Давить» на субъекты для перехода не будут.

‎Терминал в общественном транспорте сам будет определять, имеется ли у пассажира необходимая льгота. Если все подтвердить, то плата составит ноль рублей, так как для льготников проезд бесплатный.

Заявки на получение виртуальной карты уже принимаются.

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Проездные для льготников сделали виртуальными
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