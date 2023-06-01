К чему приведет полный отказ от сахара

Заесть горе шоколадкой — тактика внушающей части россиян. При этом уже известно, что чрезмерное употребление сладкого может стать причиной многих проблем со здоровьем. Эксперты выяснили, что будет если пересилить себя и на месяц полностью отказаться от сахара.

Сахар, как наркотики, воздействует на участки мозга, вырабатывающие дофамин. Поэтому отказ от сахара может вызвать симптомы отмены, перебороть себя окажется крайне сложно, но нет ничего невозможного.

На удивление, отказ от сахара повлияет на улучшение общего настроения. Это происходит из-за того, что мозг начнет «‎питаться» уже кое-чем другим — кетонами, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

Также после длительного отказа от сладкого человек просто потеряет привычку употреблять его в пищу. По итогу найдется много другой пищи, которая будет казаться более вкусной. Здесь главное не перейти в другую зависимость.

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К чему приведет полный отказ от сахара
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