Льготникам в России «скинут» половину суммы счетов ЖКХ

В России для льготных категорий граждан разработали новую систему поддержки. Теперь эта часть страны сможет претендовать на внушающую скидку по оплате счетов ЖКХ.

Скидка будет устанавливаться до 50%. Организации не начнут работать в ущерб себе. Остаток денег будет покрывать поставщик услуг, но все рассчитано логично, чтобы не возникло никаких трудностей. Недостающую часть компенсирует государство субсидиями.

В Министерстве строительства Российской Федерации заявили, что скидка будет предоставлена именно как часть субсидий, пишут «Известия».

Льготники получат сертификаты, по которым им предоставят возможность платить меньше за жилищно-коммунальные услуги, чем обычно отдают россияне.

Сейчас над совершенствованием системы еще работают. Такой сервис должен начать действовать повсеместно не ранее 2024 года. Пока более конкретные сроки не сообщались.