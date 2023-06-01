Льготникам в России «скинут» половину суммы счетов ЖКХ

В России для льготных категорий граждан разработали новую систему поддержки. Теперь эта часть страны сможет претендовать на внушающую скидку по оплате счетов ЖКХ.

Скидка будет устанавливаться до 50%. Организации не начнут работать в ущерб себе. Остаток денег будет покрывать поставщик услуг, но все рассчитано логично, чтобы не возникло никаких трудностей. Недостающую часть компенсирует государство субсидиями.

В Министерстве строительства Российской Федерации заявили, что скидка будет предоставлена именно как часть субсидий, пишут «Известия».

Льготники получат сертификаты, по которым им предоставят возможность платить меньше за жилищно-коммунальные услуги, чем обычно отдают россияне.

Сейчас над совершенствованием системы еще работают. Такой сервис должен начать действовать повсеместно не ранее 2024 года. Пока более конкретные сроки не сообщались.

жкх минстрой петербург


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Льготникам в России «скинут» половину суммы счетов ЖКХ
Незрячим петербуржцам разрешили брать в метро собак без намордников
Трамваями в Петербурге продолжает управлять искусственный интеллект
У петербургских клещей обнаружили боррелиоз и анаплазмоз
Аферистов с онлайн-магазинов будут судить в Петербурге
По делу о мошенничестве в Петербурге задержали руководство Фонда имущества
Петербургский завод и Bosch «перекинулись» ‎многомиллионными исками
Коуч из Петербурга отказалась возвращать деньги за несостоявшееся обучение