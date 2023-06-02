На китайском острове Хайнань почти не осталось авто с ДВС

На китайском острове Хайнань уже почти не осталось обычных автомобилей, здесь очень даже в тренде электромобили. Сейчас на одном острове есть 75 тысяч зарядных станций для таких авто, Как пишет 110km, сейчас между этими зарядками расстояние не более пары километров.

Отметим, что для острова это не просто тенденция, здесь есть планы полностью отказаться от автомобилей с ДВС к 2030 году. При этом, что интересно, что в другой части Китая речи о подобном тренде пока не идет.

Для понимания, по размеру Хайнань сопоставим с Бельгией. Здесь проживает примерно 10 миллионов человек, но все они предпочитают передвигаться на короткие расстояния.

Умеренный климат продлевает срок службы аккумулятора. В 2022 году Хайнань занял второе место по продаже электромобилей в Китае. Интересно и то, что автомобили-такси и общественный транспорт здесь тоже — электромобили, уточняет live24.