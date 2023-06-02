Россиянам рассказали, как правильно обслуживать кондиционер в автомобиле

Сейчас кондиционер в автомобиле будет использоваться как никогда, все-таки на дворе уже лето, как календарное, так и погодное. Важно, чтобы система работала исправно и вас не ждали неприятные сюрпризы. Об этом сообщает 110km.

В частности, должна быть исправна работа контура, тот должен быть заправлен газообразным хладагентом, который и обеспечивает охлаждение воздуха. Уровень хладагена также должен быть на адекватном уровне, важно следить и за тем, чтобы давление в системе не снижалось.

Журналисты портала SpeedMe.Ru уточнили, что в таком случае нужно дозаправить кондиционер или полностью обновить газ. Не забудьте проверить и герметичность системы, не должно быть утечек и проблем с компрессором.

Рекомендуется проверять и перезаряжать систему каждые 2 года или, по крайней мере, каждые 60 000 километров.

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Россиянам рассказали, как правильно обслуживать кондиционер в автомобиле
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