Россиянам рассказали, как правильно обслуживать кондиционер в автомобиле

Сейчас кондиционер в автомобиле будет использоваться как никогда, все-таки на дворе уже лето, как календарное, так и погодное. Важно, чтобы система работала исправно и вас не ждали неприятные сюрпризы. Об этом сообщает 110km.

В частности, должна быть исправна работа контура, тот должен быть заправлен газообразным хладагентом, который и обеспечивает охлаждение воздуха. Уровень хладагена также должен быть на адекватном уровне, важно следить и за тем, чтобы давление в системе не снижалось.

Журналисты портала SpeedMe.Ru уточнили, что в таком случае нужно дозаправить кондиционер или полностью обновить газ. Не забудьте проверить и герметичность системы, не должно быть утечек и проблем с компрессором.

Рекомендуется проверять и перезаряжать систему каждые 2 года или, по крайней мере, каждые 60 000 километров.