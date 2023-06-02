В Петербурге из-за церковных праздников усилят курсирование транспорта

В предстоящие выходные – 3 и 4 июня– в Санкт-Петербурге усилить движения автобусов кладбищем. Всё дело в том, что православные будут отмечать праздники.

Так, в день Троицкой родительской субботы (3 июня), день Троицы (4 июня) и Духов день (5 июня) в Санкт-Петербурге будет усиленно движение автобусов к кладбищам.

Так, активнее будет курсировать транспорт к Южному, с большой буквы северном, Иликовскому, Казанскому кладбищам. Аналогичное решение принято в отношении кладбища к крематория.

К некоторым кладбищем также будут запущены шесть дополнительных пригородных поездов, передает Telegram канал «начальник транспортного цеха». Помимо этого сообщается, что на участке Финляндский вокзал – Ковалёво – Мельничный ручей 3 июня назначит четыре дополнительных поезда. К четвёртому июня по этому направлению запустят 10 дополнительных поездов