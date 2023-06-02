В Петербурге поймали аферистов в сфере недвижимости

Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в аферах в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что 31 мая сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего гендиректора учреждения, его заместителя — 50-летнюю женщину, и двух их подельников, — 51-летний руководитель коммерческой компании и 57-летний индивидуальный предприниматель.

В деле поимки также принимали участие сотрудники экономической полиции ГУ МВД РФ по СПб и ЛО совместно с коллегами из регионального управления ФСБ РФ и Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск в отношении компании «Фарсэй». Прокуратура требует убрать плавучий ресторан «Серебряный кит« из Невы.