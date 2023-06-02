Жизнь россиян изменится в июне

Каждый месяц государственная Дума Российской Федерации принимает какие-либо законопроекты. Не стал исключением июнь. Так, например от сбора биометрических данных для идентификации можно будет отказаться, а также будут приняты дополнительные меры защиты граждан. Об этих других нововведениях июня рассказываем в нашем материале.

Поддержка участников СВО

Так, поддержку могут ждать участники специальной военной операции и их семьи. В частности, члены семей военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы.

Помимо этого, сообщается, что те участники СВО, кто является ребёнком – сиротой, смогут в приоритетном порядке получить жильё от государства. Помимо этого участников спецоперации освободили от уплаты госпошлины за восстановление паспорта. Аналогично и с водительскими правами.

Не придется платить НДФЛ

Да, действительно такая мера как отсутствие оплаты НДФЛ будет, но она касается только семей с детьми и только при продаже земли.

Напомним, что семьи с двумя и более детьми с 2021-го освобождены от уплаты НДФЛ при продаже квартиры или дома. Однако уплачивать налог не приходится только в том случае, если они направили эти деньги на улучшение жилищных условий.

Новый закон также подразумевает отсутствие оплаты этого налога при продаже земельного участка.

Отказ от биометрической идентификации

Теперь через многофункциональный центр можно будет отказаться от сбора биометрических персональных данных. В общем-то, вы сможете отозвать и ранее представленный отказ. Сделать это нужно будет с помощью заявления в письменной форме. Сделать это в онлайн формате на данный момент невозможно.