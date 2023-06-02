Анапа: стоит ли ехать и какие могут ждать проблемы

Сейчас время отпусков у взрослых и каникулы у Школьников. Соответственно, многие собираются куда-то уехать отдохнуть. Нередко выбор падает на море, в силу того, что сейчас геополитической ситуации не самая простая, очень многие выбирают юг нашей страны. Например, город Анапа – чем не вариант?

Как пишет телеканал 360, в социальных сетях пользователь оставил крайне негативный отзыв на отпуск в Анапе. Он обратил внимание на то что море там грязная, улица заросли мусором, а цены просто астрономические. Финальная строчка в его тексте было то, что он навсегда забудет про это место.

В комментариях же мнения разделились. В один из комментаторов обратил внимание на то что Анапа в первую очередь детский курорт. Это можно объяснить мелкая море, песок на пляжах и большой поток туристов. Другая комментатор обратила внимание на то, что нужно попросту знать местность: тогда вы найдёте доступные развлечения и демократичные цены.

В разговоре с телеканалом вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил, что сейчас очень активно растёт внутренний туризм, он развивается. Однако это вызывает проблему – отсутствие кадров. Так как профессиональных кадров недостаточно, то турист результате получают не совсем вежливая обслуживание.