Россиянам объяснили, что делать при непереносимости лактозы

Есть люди, примерно 40% россиян по статистике, которые не переносят лактозу. По-другому её называют молочный Сахар.

Как поясняет телеканал «Санкт-Петербург», у некоторых в организме лактоза не расщепляется и не всасывается в тонкой кишке. В результате она в таком виде попадает в толстую кишку и вызывает вздутие, болевое ощущение и диарею.

К продуктам, в которых есть лактоза в естественном виде, относят сыр, творог, кефир. Однако есть продукты со скрытой лактозой. К ним относят колбасу, некоторые сосиски, шоколад, торты. Именно поэтому людям, которые страдают от непереносимости этого фермента, очень важно внимательно изучить этикетку.

А людям с лактозной недостаточностью стоит включить в рацион безлактозные продукты. Это могут быть те же молоко и сыры, но без содержания этого фермента. Молоко можно заменить на овсяное, соевое, миндальное. Интересно, что при этом полностью исключить обычное молоко не рекомендуется. Достаточно выпивать до 12 г граммов по лактозе тоже. Примерно это один стакан молока в день, но нужно выпить его однократно.