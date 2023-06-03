В Петербурге 3 июня пошел снег

Каких только сюрпризов не устраивает погода в Петербурге. Вот, например, 3 июня, в городе неожиданно пошёл снег. Люди пытались укрыться от такой непогоды.

Жители города успели заснять на фото и видео снег на Гражданском проспекте. Информация об этом появилась в Telegram канале «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

Интересно, что такая непогода установилась именно летом. Фактически, это ничто иное как аномалия. Согласно опубликованным кадрам, люди попытались укрыться от погоды, которая неожиданно решила летом стать зимой, под козырьками зданий. При этом ещё и дует порывистый ветер.

Какой погоды ждать дальше – не ясно. Однако синоптики говорят, что уже в эти выходные стоит ждать похолодание. Правда, они же говорили о том, что снег появится в Мурманской области и в некоторых районах Карелии.