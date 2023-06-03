Из-за ДТП на Софийской образовалась пробка

После того, как на Софийской улице в Санкт-Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, образовалась дичайшая пробка.

На Софийской улице в Санкт-Петербурге можно заметить огромную пробку, которая образовалась после столкновения десятка автомобилей . Об этом рассказывают очевидцы произошедшего в социальных сетях. Петербуржцев попросили заранее выбрать удобный маршрут.

Как рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти, само происшествие случилось 3 июня утром на пересечении улицы софийской и проспекта Славы. Дорожно-транспортное происшествие спровоцировал 36-летний водитель грузового авто. Он выехал на полосу встречного движения.

В дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие, речи о смертях не идёт.

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