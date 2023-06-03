В МВД рассказали подробности о ДТП на Софийской

Сотрудники министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти поделились уточненной информацией по поводу массового дорожно-транспортного происшествия во Фрунзенском районе. Информацию полиция опубликовала в своих социальных сетях – в Telegram канале.

Само происшествие случилось около 9 утра 3 июня. Оно случилось на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. Как утверждают в полиции, массовое ДТП произошло с участием 10 автомобилей. Спровоцировал происшествие 36-летний водитель грузового автомобиля. Всё дело в том, что он выехал на полосу встречного движения.

Уточняют, что по предварительным данным в ДТП пострадали семь человек. В их числе есть двое детей – 2006 г. рождения 2016 г. рождения. Помимо этого, уточняется, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Некоторых пострадавших сотрудникам экстренных служб пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента. На месте происшествия также работали сотрудники ГИБДД. Теперь правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают детали происшествия.