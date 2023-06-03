В отношении водителя грузовика завели в уголовное дело из-за ДТП на Софийской

Полицейское следствие завело уголовное дело в отношении виновника массового дорожно-транспортного происшествия во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях – Telegram канале.

Как ранее стало известно, сама авария произошла 3 июня около 9 утра. Оно случилось на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. По информации полицейских, грузовой автомобиль ехал по проспекту и в один момент налетел на автомобиль Opel.

После этого грузовик выехал на встречную полосу и совершил столкновение с еще 10 автомобилями. Как результат, двух пассажиров одного из автомобилей пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами. Помимо этого медицинская помощь потребовать также девяти пострадавшим – в их числе двое детей шести и 16 лет.

В части случаев экстренным службам потребовалось деблокировать с помощью гидравлического инструмента пострадавших.

Сейчас заведено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля.