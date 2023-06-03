Вблизи Шуваловского проспекта вспыхнул частный дом

К сожалению, сегодня все-таки министерство чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга и Ленобласти не оставалось без работы. Известно, что недалеко от Шуваловского карьера вспыхнул частный дом. К месту происшествия пришлось выехать и пожарным.

Так, на Заповедной улице недалеко от Шуваловского карьера загорелся частный дом. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы произошедшего. На данный момент известно, что на месте работают пожарные, а пострадавших нет.

Как рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций, для устранения возгорания потребовалось 15 спасателей и три спецмашины.

На данный момент не приводится какой-либо информации о том, что стало причиной возникновения пожара. Возможно, министерство чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга и Ленобласти позднее проинформирует об этом.