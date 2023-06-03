В Колпино появилось новое пространство с фонтанами

Новое общественное пространство с фонтанами, качелями появилось в Колпино. На месте фонтанов раньше стояло незаконное здание.

В Колпино на улице Веры Слуцкой открыли новое общественное пространство. Точкой притяжения в этом месте становятся фонтан и качели. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Известно, что ранее на месте этого комплекса фонтанов располагались незаконно построенные здания. Теперь его снесли, а жители предложили на этом месте сделать зону отдыха. Теперь здесь есть фонтаны, водный экран с проектором, кустарники и саженцы. В целом, территория выглядит очень озелененной.

Говорят, что это благоустройство – только один из этапов устройства единого сквера. Он будет располагаться вдоль улицы Веры Слуцкой от кинотеатра « Подвиг» до Раумской улица