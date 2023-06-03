В Петербурге появилась «Пушкинская Ласточка»

«Пушкинскую Ласточку« запустили с Балтийского вокзала до Гатчины. Поезд стилизован под поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В Петербурге с Балтийского вокзала отправилась первая «ПушкинскаяЛасточка». Этот поезд стилизован под поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это связано с 225-летием со дня его рождения.

Поезд будет отправляться до Гатчины. В этом поезде для пассажиров будет доступен тематический аудиогид. Помимо этого, можно будет посмотреть интерьеры, которые посвящены жизни и творчеству этого великого русского поэта.

Как предполагают в РЖД, этим тематическим поездом смогут воспользоваться примерно 800 000 человек. Интересно, что помимо Петербурга и Ленобласти, состав этого поезда отправится по маршруту в Новгородской области.