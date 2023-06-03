Выпускникам Мариуполя вручат аттестаты в Петербурге

Выпускников из Мариуполя ждут для вручения аттестатов в Петербурге. Детей пригласили на «Алые паруса».

Как сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, выпускников из Мариуполя и других городов Донецкой народной республики пригласили в Петербург. В частности, они могут принять участие в празднике « Алые паруса». Помимо этого, свои аттестаты они также могут получить в Петербурге.

В правительстве уточнили, что в Петербург отправятся 487 выпускников школ Мариуполя и 58 выпускников из Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой. Всех ребят пригласили на праздник выпускников «Алые паруса». Пока согласно плану, дети получит свои аттестаты именно в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, сообщалось, что Школьников из Мариуполя ждут в лагере «Дружный». Всего на отдых в город пригласили примерно 2000 детей.