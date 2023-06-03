В Петропавловске дети остались без зубов из-за аттракциона

После катания на аттракционах в Петропавловске дети оказались без Зубов. Все дело в том, что это был неисправный аттракцион.

По информации издания « Спутник Казахстан», в Петропавловске пять детей – посетители парка аттракционов – остались без Зубов и с разбитыми носами. Всё дело в том, что 1 июня днём пятеро детей катались на аттракционе под названием «Гусеница». В один момент состав резко остановился, после этого малыши резко ударились лицом о кабинки. Как итог, некоторые из них остались без Зубов и с разбитыми носами.

После этого правоохранительные органы подтвердили, что в результате инцидента пострадали пятеро детей в возрасте от 3 до 12 лет. Также по данным полиции, причиной резкой остановки стал заклинивший тормоз. Какой-либо информации о том, планируется ли какая-либо компенсация за это – не сообщается.