В Петербурге мужчине пришлось через суд выбивать разрешение захоронить урну с прахом

В Санкт-Петербурге организация, оказывающая ритуальные услуги, не разрешала мужчине захоронить урну с прахом в родовую могилу на Еврейском кладбище. По итогу разбирательство дошло до суда.

Истец заявил, что обратился к ответчику через полгода после смерти брата своей супруги. Горожанин отметил, что тело было кремировано, но сейчас планируется захоронить урну на указанном кладбище. В организации мужчине в такой просьбе было отказано.

После отказа петербуржец пошел в суд, поскольку оснований для отрицательного решения по заявленному основанию предусмотрено не было. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд встал на сторону истца. Ритуальную организацию обязали разрешить мужчине провести ту процедуру, о которой он изначально просил. Требование должны выполнить в течение трех дней.