Онлайн-кинотеатру в Петербурге могут выписать штраф из-за распространения не тех фильмов

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело против онлайн-кинотеатра. Претензия к платформе возникла из-за того, что на ней крутили нетрадиционные фильмы.

Фигурантом административного дела о распространении ненадлежащих фильмов стал «Ростелеком». Некоторые кинокартины были доступны для просмотра несовершеннолетним гражданам.

Как сообщает Табло, у фильма, где есть кадры с целующимися мужчинами, возрастное ограничение стояло только на 16+. Сейчас по факту произошедшего ведутся проверки.

Разбирательство продолжается по факту распространения нескольких фильмов. Несмотря на это, «Ростелекому» штраф может грозить только из-за одной кинокартины, а остальные были распространены другой компанией. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Материалы дела уже передали в суд для дальнейшего разбирательства. Исход дела пока неизвестен.