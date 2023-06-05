В России могут ввести новые сертификаты для новорожденных

Государственная Дума Российской Федерации планирует рассмотреть новую идею поддержки малоимущих граждан. Семьи с общим доходом ниже двух прожиточных минимумов могут начать получать сертификаты для новорожденного ребенка.

Сертификаты намерена ввести фракция ЛДПР. Тем не менее, представители и других отделений тоже потенциально готовы поддержать идею. По мнению чиновников, это поможет наладить демографическую обстановку в России, которая сейчас заметно и серьезно страдает.

Как помогут семьям?

Предполагается, что сертификаты для новорожденный можно будет обменять на полезные вещи по выбору родителей. Семьям будут предлагаться коляски, кроватки, пеленальные столики, развивающие игрушки и так далее. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Выходит, что по нововведению государство будет заботиться о гражданах уже с первых дней жизни в еще более усиленном порядке, чем это происходит сейчас. Пока идея находится на стадии обсуждения, но многие уже предполагают, что задумку в народе встретят максимально положительно.

Когда примут проект?

Пока Правительство России не поддержало поступивший законопроект, но обсуждение может продолжиться. Сейчас все материалы размещены в думской электронной базе.

Если после очередного рассмотрения сертификаты все же утвердят, номинальную стоимость новой льготной программы будут менять каждый год на всю Россию. На нее будут влиять средние цены на товары. В расчет будут браться только отечественные производители. Заявление на сертификат родители смогут подать в течение двух месяцев со дня рождения ребенка.