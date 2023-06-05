Мошенники могут разводить петербуржцев требованием выкупа

Телефонные мошенники начали применять на россиян новую схему аферы для получения от них крупных сумм денег. Под раздачу могут попасть жители всех городов страны, включая Санкт-Петербург.
За первый квартал 2023 года на территории РФ случилось уже больше 100 тысяч краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Граждан страны продолжают обманывать умелые злоумышленники. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет МВД Медиа.
Особо доверчивых россиян начали разводить по новой схеме: рассказами о похищении и выкупе родных. На подобные махинации чаще всего «покупаются» лица пожилого возраста.
Мошенники используют действенные схемы манипуляций и давят на больное. Именно по этой причине люди продолжают вестись на такие разводы. Важно оставаться бдительным и всегда проверять полученную информацию, чтобы не стать жертвой злоумышленников.