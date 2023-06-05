Составителей «списка спонсоров ВСУ» подозревают в клевете из-за жены Дрозденко

В России возбудили очередное дело по части пятой статьи 128.1 УК РФ «Клевета». В основе разбирательства — публикация одним телеграм-каналом «списка спонсоров ВСУ».

Пост представлял из себя список конкретных имен и фамилий. Большая часть из людей в перечислении оказалась иноагентами, а вот 10% персон вошли в перечень по неизвестным причинам. Например, среди них оказалась директор Мультицентра и жена губернатора Ленинградской области Ирина Дрозденко, которая поддерживает российских бойцов СВО.

По итогу женщину настолько возмутила ситуация, что она вполне обоснованно решила написать заявление в полицию, чтобы оправдать свое имя. Силовики приняли заявление, рассмотрели и решили, что оснований достаточно для возбуждения уголовного дела, пишет телеграм-канал «ЛенТVZ4».

Сейчас разбирательство по факту случившегося продолжается. Нарушителям по упомянутой статье может грозить реальный срок лишения свободы до пяти лет. Некоторые процессуальные действия по делу уже начаты.

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