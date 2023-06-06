В Невском районе Петербурга 6 июня будут проверять теплосети

В Невском районе Санкт-Петербурга началась проверка тепловых сетей. Работы проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Во вторник, 6 июня, жители Невского района остались без горячей воды. «Теплосеть Санкт-Петербурга» начала испытания систем теплоснабжения. На этот раз проверка началась с улиц Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Русановская, проспектов Большевиков, Дальневосточный, Искровский, переулка Челиева, Октябрьской набережной, сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».

Жителей города просят быть внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций просьба сообщать в специальные службы по телефону 004 (с мобильного — 112). Также в предприятии призывают соблюдать правила безопасности: избегать места разлива кипятка, не пытаться пройти или проехать по затопленным участкам, не заходить за ограждения и не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

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