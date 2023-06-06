В Петербурге выбрали проектировщика для строительства коричневой ветки метро

«Метрострой Северной столицы» подвёл итоги тендера и определил проектировщика для новой ветки петербургского метрополитена. Теперь над проектированием Красносельско-Калининской линии будет работать московская компания «Метрогипротранс».

Проекты новых станций столичная компания выполнит за 1,575 миллиарда рублей, вместо начальных 1,8 миллиарда, свидетельствует данные портала госзакупок. Вся документация будет разработана до конца 2024 года.

Новая ветка метро будут включать четыре станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная», ориентировочная длина направления — семь километров. Все станции — глубокого заложения, сообщает пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы».

Планы на Красносельско-Калининскую ветку метрополитена у Петербурга большие: всего на линии будет расположено 18 станций, девять из которых будут пересадочными.