На Смоленском кладбище открыли памятник Ксении Петербургской

На Смоленском кладбище состоялось открытие памятника Ксении Петербургской, приуроченное ко дню 35-летия со дня ее канонизации.

Памятник святой заступнице Петербурга — блаженной Ксении открыли на Смоленском кладбище на Васильевском острове. Скульптуру создали за счет пожертвований верующих, рассказывает пресс-служба администрации Петербурга. Авторами скульптуры стали Вадим Сазонов и Николай Иванов.

Открытие памятника приурочено ко дню 35-летия со дня канонизации Святой Ксении Русской православной церковью. После церемонии состоялось праздничное богослужение в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове. В церемонии приняли участие власти города и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Храмы в честь блаженной Ксении освящены во многих городах и селах, в каждом православном храме есть иконы Ксении Петербургской.

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