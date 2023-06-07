На севере Петербурга водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

В Выборгском районе в Петербурге водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где он скончался.

Авария произошла на севере Петербурга вечером 6 июня. Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», двигался по Выборгскому шоссе от улицы Хошимина в сторону проспекта Луначарского. Совершив наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, водитель отечественной легковушки скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшего школьника госпитализировали с места аварии в крайне тяжелом состоянии в больницу. От полученных травм ребёнок скончался.

Полиция возбудила уголовное дело. Преступника разыскивают.

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