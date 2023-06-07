КГИОП обратился в полицию из-за сноса лепнины с дома Орлова на Вознесенском проспекте

В среду, 7 июня, рабочие снесли лепнину с Доходного дома Е.М. Орлова на Вознесенском проспекте. Узнавший об этом комитет по охране памятников обратился в полицию.

В многоквартирном доме-памятнике Е.М. Орлова на Вознесенском проспекте проводились самовольные работы по сносу лепнины с фасада здания. Заметившие это граждане обратились в комитет по охране памятников. КГИОП произвел осмотрительные работы, после чего объявил жилищно-коммунальной службе Адмиралтейского района Петербурга предостережение и обратился в полицию с заявлением о преступлении по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Как выяснилось, это уже не первое нарушение со стороны ЖСК. В 2021 году комитетом по охране памятников был установлен факт самовольного демонтажа лепного декора на фасаде доходного дома Орлова, сообщает пресс-служба КГИОП.

Комитет подал заявление в суд. По его решению, в течение двух лет необходимо выполнить ремонтные работы, и восстановить лепной декор.