День России 2023: почему и когда отмечаем

День России — официальный праздник в стране, отмечается он ежегодно 12 июня, и является выходным днём. В этом году торжество выпадает на понедельник, а значит жители страны будут отдыхать три дня: 10, 11 и 12 июня.

История праздника

Праздник “День России” появился более 30 лет назад. Событие связано с Декларацией о государственном суверенитете, принятой на первом Съезде народных депутатов РСФСР в 1990 году. В тот день было установлено, что на всей территории страны устанавливается верховенство Конституции России и ее законов. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 11 июня 1992 года, был установлен праздник. В 1994 году он стал государственным, а также получил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете России”. Смена названия на «День России» произошла в 2002 году.

Общественные мероприятия

Главной площадкой для праздничных мероприятий в столице выступает Красная площадь. Из года в год, на ней проводятся концерты ведущих звёзд российской эстрады. А в конце вечера жителей и гостей столицы ждёт салют.

Жителей северной столицы ожидает необычная программа мероприятия. Одной из основных площадок празднования Дня России в 2023 станет территория у «Газпром Арены» — парк 300-летия. Участникам праздника подготовили различные фестивали еды и духовных оркестров, танцевальные флешмобы, спортивные соревнования, праздничные концерты и многое другое. А также улицы Санкт-Петербурга нарядно украсят, в вестибюлях станций метро вывесят флаги России.