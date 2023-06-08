Из Петербурга в Сургут пустили дополнительные авиарейсы

По маршруту Санкт-Петербург — Сургут будет ходить десять рейсов в неделю. Авиасообщение между городами укрепили дополнительными самолетами.

Допрейсы запустила авиакомпания «Россия» (Группа Аэрофлот). Самолеты по ним будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Отправка нового рейса SU/FV6443 из Санкт-Петербурга запланирована на 11:15, а прилет в Сургут свершится уже в 16:40. Обратно рейсом SU/FV6444 можно добраться в период с 17:35 до 19:05. Полет выполняется в моноклассе с возможностью выбрать «Комфорт». Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Рейсы до Ханты-Мансийского автономного округа — Югра стабильно пользуются популярностью у жителей и гостей северной столицы. На лето спрос может немного возрасти. Также сейчас ежедневно летают самолеты из города на Неве до Нижневартовска.