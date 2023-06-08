В Госдуме предложили «уравнять» дорожные камеры и инспекторов ГИБДД

Поведение автолюбителей на российских дорогах регулируют не только инспекторы ГИБДД, но и установленные камеры. Сейчас большую часть штрафов выписывают именно на основе данных от последних. Депутаты посчитали, что штрафы недостаточно эффективно воздействуют на нарушителей.

В Госдуме внесли законопроект, по которому предлагается «уравнять в правах» дорожные камеры и инспекторов ГИБДД. Таким образом, по данным с камер водителей тоже смогут лишать прав на управление транспортными средствами. Это должно научить россиян водить автомобили аккуратнее.

Как сообщает 110km, меры ответственности могут усилить для камерных свидетелей за повторные нарушения. Изменения коснутся статей 12.9, 12.15 и 28.6 КоАП.

Пока вопрос находится только на стадии обсуждения. Основатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков отметил, что дорожные камеры могут ошибаться, поэтому ограничения для них лучше не убирать.

гибдд нарушения штраф


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме предложили «уравнять» дорожные камеры и инспекторов ГИБДД
Биолог: петербуржцам стоит опасаться нашествия комаров
Расследование по факту хищения на строительстве «Газпром Арены» в ...
Новое арт-пространство в Петербурге открыли на месте завода
Подрядчиков Петербурга подозревают в хищении при работе на «Заневском парке»
Ядовитый «Мистер Сидр» был произведен из украденного со склада МВД алкоголя
Молодого жителя Петербурга подстрелили в голову возле магазина
Петербурженка получила год ограничений свободы за ложное сообщение о бомбе