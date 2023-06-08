В Госдуме предложили «уравнять» дорожные камеры и инспекторов ГИБДД

Поведение автолюбителей на российских дорогах регулируют не только инспекторы ГИБДД, но и установленные камеры. Сейчас большую часть штрафов выписывают именно на основе данных от последних. Депутаты посчитали, что штрафы недостаточно эффективно воздействуют на нарушителей.

В Госдуме внесли законопроект, по которому предлагается «уравнять в правах» дорожные камеры и инспекторов ГИБДД. Таким образом, по данным с камер водителей тоже смогут лишать прав на управление транспортными средствами. Это должно научить россиян водить автомобили аккуратнее.

Как сообщает 110km, меры ответственности могут усилить для камерных свидетелей за повторные нарушения. Изменения коснутся статей 12.9, 12.15 и 28.6 КоАП.

Пока вопрос находится только на стадии обсуждения. Основатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков отметил, что дорожные камеры могут ошибаться, поэтому ограничения для них лучше не убирать.