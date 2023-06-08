Страховщики Петербурга ускорят диагностику патологий суставов у новорожденных по ОМС

Петербургские родители смогут уже в роддоме провести диагностику новорожденных на наличие патологий тазобедренных суставов. Скрининговое исследование будут проводить бесплатно в рамках ОМС.

Как рассказала полномочный представитель по медстрахованию Всероссийского союза страховщиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Олеся Ягодина, в настоящий момент диагностику суставов медицинские организации проводят в первые месяцы жизни. Однако выявление недуга в самые короткие после рождения сроки может положительно сказаться на состоянии ребенка — врачи смогут оперативно подготовить план ведения пациентов с патологиями.

«В рамках пилотного проекта мы предлагаем делать УЗИ тазобедренного сустава уже в родильном доме при выписке, чтобы быстрее узнать о наличии патологий на более раннем сроке и своевременно принять меры», — комментирует инициативу Олеся Ягодина.

При этом акцент именно на диагностике тазобедренных суставов важен с учетом показателей заболеваемости. Так, по данным НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, дисплазия сустава наблюдается у 5–10 детей на 1000 новорожденных. При этом девочки страдают подобным недугом в семь раз чаще, чем мальчики.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что своевременное информирование родителей о возможностях диагностики патологий новорожденных по ОМС — один из приоритетов в работе страховых представителей.

Кроме этого, страховщики обсудили результаты пилотных проектов «Женский день здоровья» и «Повышение эффективности организации и проведения углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации населению Санкт-Петербурга». Также участники совещания пришли к выводу о необходимости объединить усилия для информирования петербуржцев о возможностях диагностики разных заболеваний по ОМС.