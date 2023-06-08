Эпидемиолог: в Неве и Финском заливе можно заразиться кишечной палочкой и гельминтозом

В Санкт-Петербург после небольшого периода похолоданий вновь вернулась летняя погода. На ближайшие выходные прогнозируется сразу до +20 градусов. Кто-то из горожан уже может открыть сезон купаний. При этом подобные приключения могут оказаться опасными.

Дело в том, что при купании в запрещенных водоемах можно заразиться сразу рядом болезней. По данным Роспотребнадзора, плавать в черте северной столицы вообще не стоит. Это касается в том числе Невы и Финского залива. Об этом врач-эпидемиолог Василий Андреев рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В числе потенциальных заболеваний из-за воды находятся кишечные инфекции: ротавирусы и норовирусы. Также возможно заражение бактериальными инфекциями, такими как дизентерия и кишечная палочка. Не стоит забывать и про неприятные глистные инвазии — гельминтозы. Сохраняется и риск аллергических реакций на загрязненную воду.