Россиянин погиб в Хургаде после нападения акулы: туристов просят быть осторожными

В четверг, 8 июня, на территории египетского города Хургада погиб россиянин. На человека напала акула, когда тот плавал в открытом водоеме в районе «‎Dream Beach».

О случившемся рассказали в пресс-службе Генконсульства России в Хургаде. Сейчас ГК выражается искренние соболезнования родным и близким погибшего. Пока не уточнялось, в каком виде обнаружили умершего туриста и как в РФ будут возвращать его тело.

Указанный случай вызвал ажиотаж и тревогу среди российских туристов, которые частенько в качестве отдыха выбирают Египет. Сейчас гражданам России напомнили о том, что при нахождении в воде важно сохранять бдительность. Также нужно строго соблюдать все ограничения на купание, установленные египетскими властями, если таковые имеются.

Отдельно стоит обращать внимание на сигналы к выходу на сушу от береговой охраны. Спасатели регулярно дежурят на пляжах, но спасти людей удается не всегда, так как ситуации бывают критичными.