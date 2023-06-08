Петербурженка через суд пытается выбить чихуахуа у знакомой

В Санкт-Петербурге женщина обратилась в суд, чтобы вернуть себе своего питомца, которого не отдают с места временной передержки. Чихуахуа Зибердольчевиту Яниту Пэйс оставили без родной семьи еще в январе 2022 года. До сих пор собака живет у чужих людей.

Изначально владелица решили оставить чихуахуа у знакомой, потому что животное не было возможности взять с собой за пределы РФ. Позднее длительное время питомца не получалось забрать: его увезли в Финляндию.

После некоторых попыток хозяйки вернуть питомца женщина, взявшая собачку на передержку, заявила, что не вернет Зибу, так как к ней уже привязался ребенок. Собака стала родной в чужой семье. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По итогу владелица чихуахуа дошла до суда. Факт принадлежности собаки подтвердили картой чипирования и информацией в паспорте собаки. Среднюю стоимость щенка установили в 45 тысяч рублей. По итогу эту сумму и требуют взыскать в качестве моральной компенсации. Также просят вернуть питомца.

Дело пока остается нерешенным. Хозяйке Зибердольчевиты рекомендуют обратиться в районный суд, а не мировой, так как вопрос неимущественный.