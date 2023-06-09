Первый этап возведения новых блоков Ленинградской АЭС одобрил Росатом

Госкорпорация Росатом утвердила разрешение начать первый этап строительства энергоблоков ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС. Блоки семь и восемь будут возведены концерном «Росэнергоатом». Все лицензии должны получить до конца текущего 2023 года.

Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда рассказал, что в первую очередь проведут разработку котлована под ядерный остров. Дальнейшие работы, к которым относится бетонирование фундаментной плиты здания реактора, предварительно запланированы пока только на весну 2024 года.

Все работы первого этапа растянутся на целых пять лет. Этот пласт работ планируют завершить до ноября 2028 года. Об этом сообщили на научно-деловом портале «Атомная энергия 2.0».

При этом дальше работы пойдут чуть быстрее. Уже в 2030 году в эксплуатацию планируют ввести седьмой блок Ленинградской АЭС, а через два года, в 2032 году, запустят восьмой. Блоки должны заменить блоки-ветераны №3 и 4 соответственно.