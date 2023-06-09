Отмечаем 350-летие Петра I: семь интересных фактов об императоре

В 1703 году Петр I воздвиг на Неве город. Тогда, 320 лет назад, никто не мог представить, какое значение нынешний Санкт-Петербург будет иметь для современной России. Сейчас северная столица ― центр притяжения молодежи и место, где ежегодно проходит череда памятных и важных мероприятий.

Теперь Петербург развивают уже другие деятели, но про Петра Великого здесь, конечно, помнят. В субботу, 9 июня, в городе отмечают 350-летие императора. В честь этого стоит вспомнить, чем еще интересным запомнился именитый представитель династии Романовых.

Роскошь ― не по-русски

Историк Иосиф Сенигов в книге «Царь — работник и учитель» рассказывал, что во время путешествия по Парижу Петр Великий упорно отторгал все роскошное и требовал переделать на что-то попроще.

Например, во время ужина император требовал заменить богатые яства на хлеб и редьку. Позднее его не устроила и парадная постель, так что слугам пришлось заменить хоромы на маленькую комнату с походной кроватью.

Петр I задал традицию 8 марта

Сейчас Международный день в России ассоциируется с тюльпанами. Эти цветы в нынешнюю РФ из Голландии привез Петр I. Он даже организовал специальную контору, где заморские цветы продвигали в массы.

Петр Великий, возможно, ― не Романов

Сейчас основателя Санкт-Петербурга без колебаний относят к династии Романовых. При этом при жизни императора не все были уверены в его происхождении.

Слухи о том, что на самом деле Петя не приходится родным сыном Алексею Романову ходили по всему царскому двору. Подтвердить такую информацию никто так и не смог.

Сложно отличать левое и правое

Петр Великий раздражался, что солдаты путали левую и правую руки. Чтобы выучить их нормальной ориентации он придумал специальные «ярлыки» для конечностей: на правую руку привязывал бойцам солому, а не левую ‎― сено.

Пьяницы ― по-русски

Император, основавший город на Неве, в какой-то момент решил, что пьяниц нужно награждать медалями. Делал он это не для поощрения, а с обратной целью. Клеймо весом больше семи килограммов должно было отучить россиян от употребления алкоголя. Успехом такое решение не увенчалось.

Суслик — хорек

Причины такого решения неизвестны, но Петр Великий во время своего правления велел считать суслика хорьком. Обоснований этому факту не поступало.

Празднование Нового года

Сейчас по России традиционно Новый год отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Эту дату утвердил именно Петр I. До него нынешний зимний праздник отмечали в сентябре. Также при Петре дома стали украшать елками.