Петербург вновь выбрали лучшим городом для летнего отдыха

В России провели опрос среди граждан, чтобы узнать, какие города на период лета 2023 года войдут в перечень лучших направлений для отдыха. Лидером ТОПа оказался Санкт-Петербург.

В составлении рейтинга учитывалось мнение больше пяти тысячи человек. За культурную столицу Российской Федерации свой голос отдали сразу 20% респондентов. Дальше идут Сочи и Калининград, у которых 17% и 15% откликов соответственно. Москва набрала только 4% голосов.

Цены на летний отдых в разных городах России серьезно варьируются. В столице на Неве средняя стоимость аренды за сутки составила сразу 4,5 тысячи рублей. В Сочи показатель оказался еще выше — 5,2 тысячи. В Калининграде сутки обойдутся по средним показателям только в 3,1 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Также отличается вид отдыха, который предпочитают туристы, посещающие те или иные города.