Западный военный округ опроверг информацию о рассылке СМС-повесток

Западный военный округ в Петербурге опроверг информацию, которая появилась в пятницу 9 июня, о СМС-рассылках, в которых жителей города обязывают явиться в военкомат.

«Такой команды не было. Эта система еще не доведена до окончательного решения»,— об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. При этом, в отделах военкомата в Кронштадтском и Курортном районах Санкт-Петербурга заявили, что военнообязанных жителей этих районов оповещают с помощью СПС-рассылок о необходимости прибыть в военкомат «для сверки данных», пишет «Коммерсантъ».

В среду, 7 июня, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что уведомления о необходимости явиться в военкомат через СМС-сообщения делается для удобства граждан, а также отметил, что такая мера принята на упрощение информирования о прибывающих в запасе военнообязанных.