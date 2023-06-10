Хозяев потенциально опасных собак в России могут обязать получать лицензию

Хозяев потенциально опасных собак в России могут обязать получать лицензию
Фото: unsplash

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который позволит обязать хозяев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание. Также документ предполагает запрет физическим лицам разводить таких собак.

Согласно постановлению правительства РФ, потенциально опасными будут считаться породы акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, передает РИА Новости.

Содержать таких собак можно будет только совершеннолетним гражданам. Для содержания опасных пород собак нужно будет получить соответствую лицензию в управлении внутренних дел по месту постоянного проживания. Чтобы получить лицензию, потребуется медицинское заключение об отсутствии психических заболеваний и справку о прохождении курса обучения приемам дрессировки собак.

Госдума законопроект лицензия опасные собаки


 

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Хозяев потенциально опасных собак в России могут обязать получать лицензию
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