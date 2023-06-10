Какие породы собак могут признать потенциально опасными в России?

Какие породы собак могут признать потенциально опасными в России?
Фото: unsplash

Депутаты Государственной Думы от партии ЛДПР разработали законопроект, который обяжет владельцев потенциально опасных пород собак получать лицензию на их содержание, а также запретить физическим лицам их разводить. Госдума уже составила список пород, которые относятся к опасным, на данный момент список насчитывает 13 пород.

Какие породы собак могут попасть в перечень потенциально опасных?

В список потенциально опасных пород собак относятся бэндог, американский бандог, акбаш, американский бульдог, северокавказская собака, булли кутта, бразильский бульдог, бульдог алапахский чистокровный (отто), волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, а также метисы этих пород.

Что за лицензия для хозяев собак и как ее получить?

Заводить собаку опасных пород смогут только те граждане, которые достигли совершеннолетнего возраста. А также, хозяин домашнего питомца будет обязан получить соответствующую лицензию в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания. Для этого необходимо будет предоставить справку о прохождении курса обучения начальным приёмам дрессировки собак, а также медицинскую справку об отсутствии психических заболеваний.

Ещё одна норма из законопроекта является соответствие жилища нормам минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки. Необходимые параметры каждый регион устанавливает самостоятельно. При систематическом нарушении правил и несоблюдении норм, лицензия может быть аннулирована.

Какие еще идеи предлагают в Госдуме для борьбы с безнадзорными собаками?

Депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил ввести штрафы хозяевам тех собак, которые отправляют четвероногих на самовыгул и приравнивать такие действия к выбрасыванию питомца на улицу. Также одним из предложений было сделать чипирование собак обязательным. Это поможет отслеживать недобросовестных хозяев.

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