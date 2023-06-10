В результате ДТП с питбайком на Мурманском шоссе пострадали двое подростков

В результате ДТП с питбайком на Мурманском шоссе пострадали двое подростков
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Мурманском шоссе в Ленинградской области произошло ДТП. Двое подростков были госпитализированы в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Ленобласти, в ночь на 10 июня, двое подростков возвращались домой по трассе «Кола» в Волховском районе региона. Управляя питбайком BSE, мотоциклист не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель и 15-летняя пассажирка. Оба были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, у мальчика обнаружили переломы ноги и рёбер. По предварительной информации, в результате удара у девочки произошла травматическая ампутация руки, также у неё диагностирован перелом.

По факту происшествия следственным отделом по городу Волхов Следственного управления СК России по Ленинградской области проводятся проверки.

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