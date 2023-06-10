Знаменитый Чижик-Пыжик не дал мужчине утонуть в Фонтанке

Знаменитый Чижик-Пыжик не дал мужчине утонуть в Фонтанке
Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина пытается удержаться за памятник знаменитого Чижика-Пыжика, чтобы не упасть в Фонтанку.

Вечером в пятницу, 9 июня, нетрезвый человек оказался на миниатюрной скульптуре Чижика и повис над рекой. В таком положении его заметили прохожие и вызвали спасателей. По комментариям в социальных сетях выяснилось, что мужчина провисел на памятнике около 15 минут. Проходивший мимо катер не стал ему помогать, пассажиры только подсмеивались над горем другого. Инцидент закончился хорошо — мужчину спасли сотрудники МЧС и доставили на берег.

Памятник появился в Петербурге в 1994 году. Жители города и туристы, проходящие мимо, кидают монетки статуе на удачу. Многие люди пытаются обогатиться за счёт птички, и спускаются в воду, чтобы собрать куш. А также один из символов Северной столицы много раз похищали, но всегда возвращали на место.

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